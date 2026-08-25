DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE

Verona, preso a bottigliate in testa in una lite: morto 18enne

Il presunto omicida si è presentato spontaneamente in caserma per costituirsi ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale

25 Ago 2026 - 11:31
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Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata inflittagli durante una lite avvenuta domenica notte a Cerea, nel Veronese. Nello specifico, l'aggressione rivelatasi poi fatale si è consumata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e nella giornata di lunedì sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma per costituirsi ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale

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