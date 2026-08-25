Verona, preso a bottigliate in testa in una lite: morto 18enne

Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata inflittagli durante una lite avvenuta domenica notte a Cerea, nel Veronese. Nello specifico, l'aggressione rivelatasi poi fatale si è consumata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e nella giornata di lunedì sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma per costituirsi ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale.