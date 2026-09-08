Il personale Ata del "Giulio Cesare" è composto per la maggior parte da precari. Il che comporta, tra le altre cose, che chi ha avuto un contratto con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto può scegliere di cambiare scuola al termine dell'annualità. Così è stato: collaboratori e impiegati nelle segreterie hanno scelto di andar via, mentre tra i nuovi assunti a livello regionale nessun nuovo candidato ha scelto l'istituto. La segreteria è rimasta vuota: "L’unico dipendente stabile è il Dsga, il direttore dei servizi generali e amministrativi", spiega al Gazzettino la nuova dirigente scolastica, Antonella Zuccarini. "Quando sono arrivata non c’era il personale di segreteria. Ho provveduto a fare le convocazioni e già da domani (oggi ndr.) prenderanno servizio i nuovi impiegati, si tratta di lavoratori con contratti a termine", spiega la preside, al suo primo incarico e fresca di trasferimento da Teramo. Si tratta di una situazione che, in realtà, è anomala solo in parte: non è raro che, a pochissimi giorni dall'inizio delle lezioni, nelle scuole debbano ancora essere ricoperti molti posti da insegnate o da personale Ata.