Molestie sul lavoro, anche una carezza non richiesta vale un risarcimento

L'impiegata di un'azienda pratese ha raccontato una serie di episodi avvenuti tra gennaio e luglio 2026: l'amministratore le avrebbe raccolto i capelli con una mano durante una riunione aziendale, appoggiandole contemporaneamente l'altra mano sulla spalla, davanti a colleghi e superiori. In altre occasioni le avrebbe toccato la schiena in un corridoio o le avrebbe spostato i capelli dal viso in presenza di altri dipendenti. A questo si sarebbero aggiuntati commenti sul suo aspetto fisico e sul modo di vestire. La donna aveva più volte manifestato il proprio disagio, senza che i comportamenti cessassero. Le conseguenze sono state pesanti: uno stato di malessere certificato dall'Inail e un'assenza dal lavoro per quasi quattro mesi.