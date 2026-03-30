New Jersey, ex insegnante accusata di abusi su un suo studente: le violenze consumate in auto e in classe
La docente rischia fino a 20 anni di carcere per le accuse più gravi
Un'ex insegnante di scuola media del New Jersey è accusata di aver abusato sessualmente un suo studente. Ashley A. Fisler, 36 anni, deve rispondere di otto capi d’imputazione, tra cui violenza sessuale su minore, messa in pericolo del benessere di un minore e abuso d’ufficio.
La denuncia
Secondo quanto riferito dalla procura della contea di Gloucester, la presunta vittima, oggi adulta, ha denunciato i fatti alla polizia il 23 gennaio 2026. Gli episodi risalirebbero al 2021, quando la donna insegnava presso la Orchard Valley Middle School. Le autorità sostengono che gli incontri sarebbero avvenuti sia nell’auto dell’insegnante sia all’interno dell’aula scolastica. Una ricostruzione che emerge dagli atti dell’indagine e che ha portato all’incriminazione della donna.
Le prove
Nel fascicolo compare anche un’analisi forense dei dispositivi digitali della presunta vittima. Gli investigatori affermano di aver trovato numerosi messaggi che confermerebbero la relazione. "In aggiunta, Ashley Fisler avrebbe mandato al ragazzo diverse foto che la ritraevano senza vestiti" si legge nel comunicato. Intanto la Fisler ha respinto ogni accusa.
Iter giudiziario
Se riconosciuta colpevole, la donna rischia fino a 20 anni di carcere per ciascun reato di primo grado e fino a 10 anni per quelli di secondo grado. Secondo fonti locali, l’insegnante non lavora più nella scuola dal mese di aprile 2023.