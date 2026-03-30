New Jersey, ex insegnante accusata di abusi su un suo studente: le violenze consumate in auto e in classe

Secondo quanto riferito dalla procura della contea di Gloucester, la presunta vittima, oggi adulta, ha denunciato i fatti alla polizia il 23 gennaio 2026. Gli episodi risalirebbero al 2021, quando la donna insegnava presso la Orchard Valley Middle School. Le autorità sostengono che gli incontri sarebbero avvenuti sia nell’auto dell’insegnante sia all’interno dell’aula scolastica. Una ricostruzione che emerge dagli atti dell’indagine e che ha portato all’incriminazione della donna.