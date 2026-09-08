Il problema è che le condizioni di partenza non sono uguali per tutti. In alcune aree dell'Africa orientale pascoli e coltivazioni hanno già subito danni significativi. In Sudan e Sud Sudan, milioni di persone sono esposte a livelli elevati di insicurezza alimentare, in un contesto ulteriormente complicato dai conflitti, dalle difficoltà dei mercati e dalla carenza di aiuti umanitari. Anche l'America centrale e i Caraibi hanno dovuto affrontare danni alle coltivazioni, comprese quelle di mais e fagioli. In territori già alle prese con una forte vulnerabilità alimentare, ulteriori eventi climatici estremi possono quindi trasformarsi in uno shock molto più difficile da assorbire. È proprio in queste aree che il Super El Niño potrebbe amplificare problemi già esistenti.