Allarme ONU: un Super Niño gigantesco
“Mai diffuso un allarme così drammatico e pressante”di Redazione E-Planet
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Il Segretario Generale dell'ONU, António Guterres, ha lanciato un allarme senza precedenti definendo l'attuale fenomeno climatico di Super El Niño come un evento di "proporzioni gigantesche". Secondo le Nazioni Unite, le caldissime acque del Pacifico equatoriale stanno spingendo l'intero pianeta in una "zona di pericolo" mai esplorata prima, con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) che ha confermato come il fenomeno sia ormai saldamente consolidato. In oltre cinquant'anni di monitoraggio ambientale, la comunità internazionale non aveva mai diffuso un avvertimento così drammatico e pressante per la stabilità climatica globale.
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L'anomalia termica marina ha raggiunto vette spaventose, registrando picchi della superficie oceanica superiori alla media di ben +3,9 °C nel Pacifico orientale e tropicale. Questo accumulo energetico eccezionale si sovrappone a un riscaldamento globale già accelerato dalle emissioni umane, agendo come un moltiplicatore distruttivo di eventi meteorologici estremi. L'ONU ha avvertito che l'intensificazione del Super El Niño farà precipitare il pianeta in una fase critica almeno fino a febbraio 2027. Questa micidiale combinazione di fattori, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, renderà quasi certamente il 2027 l'anno più caldo mai registrato nella storia dell'umanità, polverizzando ogni precedente record termico mondiale.
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Le ripercussioni concrete minacciano direttamente la sicurezza alimentare, le infrastrutture e la sopravvivenza di milioni di persone in tutto il mondo. Sono previste inondazioni devastanti, tifoni e piogge torrenziali in alcune aree geografiche, alternate a siccità estreme e incendi incontrollabili in altre regioni del globo. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha sottolineato che tale scenario farà inevitabilmente superare la soglia critica di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, mandando in frantumi gli storici Accordi di Parigi. Guterres ha concluso ricordando che, sebbene El Niño sia un ciclo naturale, la sua attuale violenza distruttiva è alimentata dalla crisi climatica.
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