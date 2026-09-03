Allarme ONU: un Super Niño gigantesco

Le ripercussioni concrete minacciano direttamente la sicurezza alimentare, le infrastrutture e la sopravvivenza di milioni di persone in tutto il mondo. Sono previste inondazioni devastanti, tifoni e piogge torrenziali in alcune aree geografiche, alternate a siccità estreme e incendi incontrollabili in altre regioni del globo. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha sottolineato che tale scenario farà inevitabilmente superare la soglia critica di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, mandando in frantumi gli storici Accordi di Parigi. Guterres ha concluso ricordando che, sebbene El Niño sia un ciclo naturale, la sua attuale violenza distruttiva è alimentata dalla crisi climatica.