Il cambiamento climatico modifica il letargo
Gli animali si svegliano prima e la loro sopravvivenza diventa più difficiledi Redazione E-Planet
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Il cambiamento climatico sta profondamente alterando i ritmi naturali del pianeta e uno degli effetti più preoccupanti riguarda lo sconvolgimento del letargo degli animali. Molte specie che dipendono da questo stato di quiescenza invernale per sopravvivere ai mesi freddi si trovano oggi disorientate dall'aumento globale delle temperature.
Un recente e significativo studio condotto dai ricercatori della Virginia Tech, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, ha analizzato nel dettaglio questo fenomeno concentrandosi sul comportamento degli orsi neri americani. Gli scienziati hanno scoperto che il letargo non è regolato semplicemente dal freddo ma da una complessa interazione tra la temperatura ambientale e il fotoperiodo (ovvero la durata delle ore di luce giornaliere).
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Mentre il fotoperiodo rimane una costante astronomica stabile anno dopo anno, le temperature globali continuano a salire e a fluttuare in modo imprevedibile. Questa asimmetria climatica genera un pericoloso disallineamento ecologico. Con inverni sempre più miti, gli orsi percepiscono segnali contrastanti che rischiano di interrompere il letargo in anticipo.
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Le conseguenze di questo risveglio precoce sono molteplici e allarmanti:
- Scarsità di cibo: Gli animali si svegliano quando le risorse alimentari stagionali non sono ancora disponibili in natura.
- Aumento dei conflitti: Spinti dalla fame, gli orsi tendono ad avvicinarsi ai centri urbani, incrementando le interazioni problematiche con l'uomo.
- Dispendio energetico: Rimanere attivi in periodi tradizionalmente dedicati al riposo logora le riserve energetiche degli esemplari, minacciando la loro sopravvivenza.
La ricerca scientifica evidenzia come la crisi climatica non modifichi solo gli habitat, ma riscriva i comportamenti biologici ancestrali della fauna selvatica. I dati raccolti offrono ora nuovi strumenti per le strategie di conservazione, ma confermano l'urgenza di invertire la rotta del riscaldamento globale prima che gli equilibri ecosistemici vengano irrimediabilmente spezzati.