Il cambiamento climatico modifica il letargo

Un recente e significativo studio condotto dai ricercatori della Virginia Tech, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, ha analizzato nel dettaglio questo fenomeno concentrandosi sul comportamento degli orsi neri americani. Gli scienziati hanno scoperto che il letargo non è regolato semplicemente dal freddo ma da una complessa interazione tra la temperatura ambientale e il fotoperiodo (ovvero la durata delle ore di luce giornaliere).