Mediterraneo tropicale, un’estate da record
Temperature sempre più alte con conseguenze biologiche gravissime su specie animali e ambientedi Redazione E-Planet
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La tropicalizzazione del Mediterraneo è uno dei segnali più evidenti e preoccupanti della crisi climatica globale. Questo fenomeno indica il progressivo mutamento del nostro bacino marino verso caratteristiche ecologiche e termiche tipiche dei mari tropicali. Anche quest'anno le temperature delle acque superficiali hanno registrato preoccupanti picchi storici, confermando un trend di riscaldamento che viaggia a una velocità superiore rispetto alla media degli oceani mondiali. Le cause di questo surriscaldamento sono strettamente legate all'aumento dei gas serra nell'atmosfera, che trasforma il Mediterraneo, un mare semichiuso, in una vera e propria trappola termica.
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Le conseguenze biologiche di questa transizione sono profonde e alterano gli equilibri degli ecosistemi costieri. Specie autoctone che necessitano di acque fresche, come la preziosa pianta marina Posidonia oceanica o le spugne native, subiscono fenomeni di mortalità di massa a causa dello stress termico. Parallelamente, si assiste all'invasione di centinaia di specie aliene termofile, provenienti principalmente dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez o dallo Stretto di Gibilterra. Pesci scorpione, pesci palla maculati e pesci coniglio stanno colonizzando aree sempre più vaste, competendo con la fauna locale e modificando la catena alimentare.
Oltre all'impatto sulla biodiversità, il surriscaldamento ha pesanti ripercussioni socioeconomiche. Il settore della pesca deve fare i conti con la scomparsa di specie commerciali storiche e la proliferazione di organismi urticanti come le meduse, che danneggiano le reti e riducono l'attrattiva delle spiagge. Non meno rilevante è l'aspetto meteorologico: l'enorme quantità di calore accumulata dall'acqua evapora nell'atmosfera, fornisce energia termica per eventi meteo estremi. Ondate di calore marine prolungate si traducono, in autunno, in piogge torrenziali, mareggiate distruttive e cicloni mediterranei sempre più violenti. Proteggere il Mediterraneo richiede oggi una drastica riduzione delle emissioni globali e l'istituzione di aree marine protette più efficaci per preservarne la resilienza.