Mediterraneo tropicale, un’estate da record

La tropicalizzazione del Mediterraneo è uno dei segnali più evidenti e preoccupanti della crisi climatica globale. Questo fenomeno indica il progressivo mutamento del nostro bacino marino verso caratteristiche ecologiche e termiche tipiche dei mari tropicali. Anche quest'anno le temperature delle acque superficiali hanno registrato preoccupanti picchi storici, confermando un trend di riscaldamento che viaggia a una velocità superiore rispetto alla media degli oceani mondiali. Le cause di questo surriscaldamento sono strettamente legate all'aumento dei gas serra nell'atmosfera, che trasforma il Mediterraneo, un mare semichiuso, in una vera e propria trappola termica.