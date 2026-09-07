Goku torna a parlare italiano, Dragon Ball Daima arriva (per la prima volta doppiato) sulle reti Mediaset

Daima è quel seguito di Dragon Ball Z che i fan hanno chiesto per anni a gran voce, con buona pace degli ammiratori del semi-apocrifo Dragon Ball GT. Qui il filo con gli eventi di Z è strettissimo, come è forse inevitabile per una serie che riprende un anno dopo le vicende raccontate in quel segmento lunghissimo. I nostri eroi si trovano a cavallo tra la sconfitta di Majin Bu e gli scontri raccontati in Super, anche se sarebbe sbagliato credere che nulla del bistrattato GT sia stato salvato: Daima per esempio riprende l'intuizione di far tornare Goku bambino, regalando la stessa sorte anche a diversi personaggi come Junior (per una volta davvero "piccolo", di nome e di fatto). Una scelta interessante, che non va tuttavia letta come la voglia di costruire un prodotto pensato per un audience più giovane, anzi. Daima è un'opera adulta e compiuta, che in venti episodi completa il suo arco narrativo meglio anche di Super (il cui anime è terminato in maniera sorprendente, senza il vero finale catartico che ci si sarebbe aspettati).