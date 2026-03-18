Morto il papà di Doraemon: Tsutomu Shibayama aveva 85 anni

Mondo degli anime in lutto per la morte di Tsutomu Shibayama, disegnatore, sceneggiatore e regista di serie d'animazione cult come "Doraemon" e "Ramna 1/2". Shibayama, 85 anni, era malato da tempo, aveva un cancro ai polmoni. A dare l'annuncio della sua morte studio di animazione Ajiado ha annunciato quest’oggi che il suo ex presidente e amministratore delegato Tsutomu Shibayama è deceduto il 6 marzo a causa di un tumore ai polmoni, aveva 84 anni. Si è tenuta una cerimonia funebre privata, alla quale hanno partecipato solo i familiari più stretti.Lavorando per oltre quarant'anni tra tv e cinema, ha segnato l'animazione giapponese con film e serie amatissime, lasciando un'eredità di mondi profondi ma accessibili a piccoli e grandi. Doraemon, il suo gatto robot, per esempio ha conquistato il mondo, uscendo dal mondo dell'animazione giapponese e diventando un fenomeno ancora oggi planetario.