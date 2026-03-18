addio al regista e sceneggiatore giapponese

Morto il papà di Doraemon: Tsutomu Shibayama aveva 85 anni

Disegnatore e sceneggiatore, oltre a quella del gatto robot aveva creato anche la serie tv "Ranma 1/2". Era malato da tempo

18 Mar 2026 - 18:08
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Mondo degli anime in lutto per la morte di Tsutomu Shibayama, disegnatore, sceneggiatore e regista di serie d'animazione cult come "Doraemon" e "Ramna 1/2". Shibayama, 85 anni, era malato da tempo, aveva un cancro ai polmoni. A dare l'annuncio della sua morte studio di animazione Ajiado ha annunciato quest’oggi che il suo ex presidente e amministratore delegato Tsutomu Shibayama è deceduto il 6 marzo a causa di un tumore ai polmoni, aveva 84 anni. Si è tenuta una cerimonia funebre privata, alla quale hanno partecipato solo i familiari più stretti.Lavorando per oltre quarant'anni tra tv e cinema, ha segnato l'animazione giapponese con film e serie amatissime, lasciando un'eredità di mondi profondi ma accessibili a piccoli e grandi. Doraemon, il suo gatto robot, per esempio ha conquistato il mondo, uscendo dal mondo dell'animazione giapponese e diventando un fenomeno ancora oggi planetario.

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La carriera

 Shibayama, nato il 9 marzo 1941 a Tokyo, iniziò come disegnatore di manga con lo pseudonimo di Hajime Sanjo. La svolta arrivò alla fine degli anni Settanta, quando fondò lo studio Ajia-do Animation Works, entrando tra i protagonisti dell'industria degli anime. Per oltre vent'anni, dal 1979 al 2004, ha diretto film e puntate tv di "Doraemon", che prese vita da un manga creato da Fujiko Fujio. 

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Da vero artigiano delle storie animate, con il suo equilibrio tra avventura, ironia e fantascienza, Shibayama contribuì così in modo significativo allo sviluppo dell'anime moderno con la trasposizione dei fumetti sul piccolo e grande schermo.

Il mondo dell'animazione giapponese perde un altro suo grande protagonista dopo Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball, scomparso nel marzo del 2024.

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