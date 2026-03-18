Da MD la Pasqua è tradizione e qualità con Lettere dall'Italia e Pasticceria del Centro

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Da MD le eccellenze per la tavola di Pasqua: uova e colomba Lettere dall'Italia e le colombe Pasticceria del Centro
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La Pasqua in Italia è molto più di una ricorrenza: è un rito collettivo che passa dalla tavola, dove ogni famiglia rinnova tradizioni tramandate di generazione in generazione. Dalle colombe profumate di agrumi alle uova di cioccolato da scartare insieme, i dolci pasquali sono il cuore di questa celebrazione. Quest'anno MD porta sulle tavole degli italiani una selezione che unisce qualità e accessibilità grazie a due linee d'eccellenza: Lettere dall'Italia e Pasticceria del Centro.
La linea Lettere dall'Italia di MD valorizza il legame con il territorio, attraverso l’utilizzo di materie prime selezionate e una cura che si ritrova in ogni prodotto. Per la Pasqua 2026, la proposta spazia dalla colomba alle uova di cioccolato.
Si parte dalla colomba classica con scorze di arance candite italiane (900 g), preparata con uova da galline allevate a terra e incartata a mano con un fiocco in raso: un impasto fragrante e soffice, che racchiude tutta la tradizione pasquale in una confezione che è già un regalo.
Per gli amanti del cioccolato, Lettere dall'Italia propone quattro uova con sorpresa, ciascuna con la propria personalità. L'uovo di cioccolato al latte con nocciole intere italiane (350 g) è un classico che non tradisce mai, con la dolcezza avvolgente del cioccolato esaltata dalla croccantezza della frutta secca. L'uovo di cioccolato bianco con granella salata di mandorle e pistacchi italiani (320 g) gioca sul contrasto tra dolce e salato, per chi ama i sapori più ricercati. L'uovo cremino con nocciole italiane (350 g) è un omaggio alla tradizione piemontese: un doppio strato che unisce il guscio di cioccolato al latte a un cuore cremoso alla nocciola, per un'esperienza di gusto intensa e avvolgente.
La novità di quest'anno è l'uovo di cioccolato fondente con nocciole intere italiane (350 g): pensato per chi preferisce un gusto più intenso e deciso, unisce la profondità del fondente alla croccantezza delle nocciole italiane.
Accanto a Lettere dall'Italia, MD amplia l'offerta pasquale con Pasticceria del Centro, una linea che prevede cinque varianti di colombe pensate per soddisfare gusti diversi. Tutte sono preparate con uova da galline allevate a terra.
La Colomba Classica (1 kg) e la Colomba Senza Canditi (1 kg) esprimono la tradizione nella sua forma più autentica, entrambe ricoperte da glassa, granella di zucchero e mandorle: la prima arricchita con canditi, la seconda pensata per chi preferisce un impasto soffice senza frutta candita.
Per chi cerca qualcosa di più goloso, la gamma propone tre colombe farcite e ricoperte di cioccolato: la colomba con crema al cioccolato (750 g), la colomba con crema pasticcera (750 g) e la grande novità del 2026, la colomba con crema al pistacchio (750 g), che cavalca il trend del momento con una farcitura cremosa al pistacchio avvolta da una copertura di cioccolato.
Con Lettere dall'Italia e Pasticceria del Centro, MD conferma il proprio impegno nel portare sulle tavole degli italiani prodotti di qualità a un prezzo accessibile. Dalle uova alle colombe in ogni variante, la Pasqua 2026 da MD è un invito a celebrare la festa con gusto, autenticità e la certezza di scegliere il meglio della tradizione dolciaria italiana.