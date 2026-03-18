Da MD la Pasqua è tradizione e qualità con Lettere dall'Italia e Pasticceria del Centro

La Pasqua in Italia è molto più di una ricorrenza: è un rito collettivo che passa dalla tavola, dove ogni famiglia rinnova tradizioni tramandate di generazione in generazione. Dalle colombe profumate di agrumi alle uova di cioccolato da scartare insieme, i dolci pasquali sono il cuore di questa celebrazione. Quest'anno MD porta sulle tavole degli italiani una selezione che unisce qualità e accessibilità grazie a due linee d'eccellenza: Lettere dall'Italia e Pasticceria del Centro.