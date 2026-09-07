Trento, negato il bus scolastico a tre bambini per... 40 metri

Tre bambini di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento, mentre la notizia è riportata da T Quotidiano. Il limite previsto dalla Provincia è di un chilometro: sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema, però, è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.