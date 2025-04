La diretta Papa Francesco: 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice | Attesi in 200mila per i funerali, oltre 4mila gli agenti per la sicurezza

Terminato l'afflusso delle persone in San Pietro per l'omaggio alla salma del Santo Padre, rimasto esposto per tre giorni, da mercoledì mattina fino a venerdì sera. Saranno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo per partecipare alle esequie. Zelensky: "Potrei non partecipare alla cerimonia funebre"