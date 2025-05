Conclave 2025, il mistero sul cardinale Njue: "Mi hanno escluso" ma la sua diocesi lo smentisce

Il cardinale John Njue, unico porporato keniano ancora in vita, ha espresso sorpresa per la sua esclusione dal conclave che inizierà il 7 maggio 2025 (qui puoi seguire la diretta della vigilia). In un'intervista al quotidiano Daily Nation, Njue ha dichiarato: "Sinceramente non so perché sono stato escluso dal conclave, non capisco il motivo". Ha inoltre smentito le voci riguardanti problemi di salute, affermando di non aver ricevuto alcun invito ufficiale per partecipare all'elezione del nuovo pontefice. Il collegio dei cardinali aveva invece confermato l'assenza di due porporati proprio a causa delle non buone condizioni di salute.