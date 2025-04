Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Philippe Ouédraogo

Philippe Nakellentuba Ouédraogo, nato il 31 dicembre 1945 a Konéan, nel Burkina Faso, è Arcivescovo metropolita emerito di Ouagadougou e cardinale dal 2014. Ordinato sacerdote il 14 luglio 1973, ha studiato a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, dove ha conseguito il dottorato in diritto canonico nel 1982. Al suo rientro in patria ha ricoperto ruoli pastorali e formativi di rilievo nella diocesi di Kaya: parroco, vicario generale, rettore di seminario, direttore delle Pontificie Opere Missionarie. È stato anche membro del tribunale ecclesiastico e impegnato in diversi organismi della Chiesa locale. Il 5 luglio 1996 è stato nominato vescovo di Ouahigouya, diocesi situata nel nord del Paese, a maggioranza musulmana. In questo contesto ha promosso il modello di Chiesa “famiglia di Dio” e lo sviluppo dell’educazione e della formazione. È stato presidente della Conferenza episcopale del Burkina Faso e del Niger dal 2001 al 2007.