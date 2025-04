Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: John Njue

John Njue, nato il 1° gennaio 1946 a Embuì, in Kenya, è Arcivescovo metropolita emerito di Nairobi e cardinale dal 2007. Dopo la prima formazione in patria, ha proseguito gli studi a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana e la Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito le lauree in filosofia e teologia. È stato ordinato sacerdote il 6 gennaio 1973 da Papa Paolo VI nella Basilica di San Pietro. Rientrato in Kenya nel 1974, ha svolto il suo ministero in diverse realtà pastorali e accademiche, distinguendosi come professore, decano, e rettore di seminari, tra cui il St. Augustine Senior Seminary di Mabanga e il St. Joseph’s Philosophicum Seminary di Nairobi.