Mantova, il primario scopre i tradimenti della moglie dopo una cena tra colleghi: annullati il matrimonio e la donazione della casa

La 52enne aveva quindi deciso di lasciare il lavoro nel marzo 2019, pochi mesi dopo quella fatidica cena di Natale, a causa delle voci diventate incontrollabili. Che, per anni, nessuno ha avuto il coraggio di far arrivare al primario tradito. Anche lui, alla fine, è stato costretto a cambiare lavoro: anche per questo la moglie è stata condannata a pagare 15mila euro di spese processuali. Per la donna non è finita qui: la giudice del tribunale civile di Verona, Biancamaria Biondo, ha accolto la richiesta del primario, ordinando la revoca della donazione dell'appartamento. Per ottenere questo risultato non sarebbe bastato portare in aula il semplice tradimento: il legale dell'uomo ha contestato "un’offesa grave all’onore, al decoro e alla dignità del donante" costituita proprio dal fatto che le tre relazioni extraconiugali avute dalla donna coinvolgevano i colleghi del dirigente, con "grave ingiuria" per l'uomo.