Cyberattacchi, i servizi europei indagano sulla pista russa degli allarmi bomba

Alcuni esponenti dell'intelligence europea ritengono che l'origine russa sia la più probabile, per movente, modalità operative, precedenti e primi indizi emersi. Un'ipotesi di lavoro è che le minacce siano di attivisti filo-Cremlino o gruppi hacker. I funzionari europei avvertono tuttavia che la strada verso un'attribuzione concreta delle responsabilità sui falsi allarmi bomba è ancora lunga e che potrebbe non essere possibile arrivare a una conclusione definitiva. Anche nel caso dell'ipotesi di minacce da attivisti filo-Cremlino, sottolinea l'Ft, resterebbe da stabilire se e in quale misura i servizi segreti russi abbiano diretto, incoraggiato o autorizzato le operazioni. Gli investigatori non ritengono che i responsabili rappresentino una minaccia reale per l'aviazione europea.