Nessy Guerra: "Mai commesso reato di adulterio, conto in un'assoluzione in Cassazione"

Ha accolto con soddisfazione la notizia dell'arresto dell'ex marito, affidando la sua reazione a un video su Instagram. Ora Nessy Guerra, la giovane di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, torna sull'altro fronte che la riguarda direttamente: l'accusa di infedeltà, per cui in appello è stata condannata a sei mesi di carcere.
Ospite di "Diario del Giorno", la ragazza respinge ogni addebito: "Non ho mai commesso reato di adulterio". Insieme al suo avvocato ha già fatto il passo successivo, presentando il 10 giugno ricorso in Cassazione. "Ci hanno riferito che entro 4/6 mesi ci avrebbero richiamato e fissato una data. Auspico in un'assoluzione", spiega.
La fiducia nasce da una convinzione precisa: contro di lei, sostiene, non c'è alcuna prova concreta. A reggere l'accusa ci sarebbero soltanto le dichiarazioni di tre testimoni, troppo poco, a suo giudizio, per confermare una condanna.
Nel frattempo vanno avanti le altre battaglie legali, quelle per l'affidamento della bambina e per lo sblocco del divieto di espatrio, che le permetterebbe di tornare in Italia. Su entrambe l'arresto dell'ex marito potrebbe pesare a suo favore. "Questa per noi è un'ottima notizia perché, se è vero che verrà trattenuto fino al termine delle cause, noi avremo più facilità a muoverci in tribunale", osserva.