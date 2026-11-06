Nessy Guerra: "Mai commesso reato di adulterio, conto in un'assoluzione in Cassazione"

Ospite di "Diario del Giorno", la ragazza respinge ogni addebito: "Non ho mai commesso reato di adulterio". Insieme al suo avvocato ha già fatto il passo successivo, presentando il 10 giugno ricorso in Cassazione. "Ci hanno riferito che entro 4/6 mesi ci avrebbero richiamato e fissato una data. Auspico in un'assoluzione", spiega.