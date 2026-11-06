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Nessy Guerra: "Mai commesso reato di adulterio, conto in un'assoluzione in Cassazione"

La ragazza di Sanremo, bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, interviene in diretta a "Diario del Giorno"

06 Nov 2026 - 17:24
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Ha accolto con soddisfazione la notizia dell'arresto dell'ex marito, affidando la sua reazione a un video su Instagram. Ora Nessy Guerra, la giovane di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, torna sull'altro fronte che la riguarda direttamente: l'accusa di infedeltà, per cui in appello è stata condannata a sei mesi di carcere.

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Ospite di "Diario del Giorno", la ragazza respinge ogni addebito: "Non ho mai commesso reato di adulterio". Insieme al suo avvocato ha già fatto il passo successivo, presentando il 10 giugno ricorso in Cassazione. "Ci hanno riferito che entro 4/6 mesi ci avrebbero richiamato e fissato una data. Auspico in un'assoluzione", spiega.

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La fiducia nasce da una convinzione precisa: contro di lei, sostiene, non c'è alcuna prova concreta. A reggere l'accusa ci sarebbero soltanto le dichiarazioni di tre testimoni, troppo poco, a suo giudizio, per confermare una condanna.

Nel frattempo vanno avanti le altre battaglie legali, quelle per l'affidamento della bambina e per lo sblocco del divieto di espatrio, che le permetterebbe di tornare in Italia. Su entrambe l'arresto dell'ex marito potrebbe pesare a suo favore. "Questa per noi è un'ottima notizia perché, se è vero che verrà trattenuto fino al termine delle cause, noi avremo più facilità a muoverci in tribunale", osserva.

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