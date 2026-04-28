Egitto: confermata la condanna per adulterio per l'italiana Nessy Guerra
La donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni era finita a processo a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano
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È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, finita a processo per adulterio in seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda. Sostanzialmente confermata la condanna di primo grado pronunciata dai giudici il 19 febbraio scorso. A renderlo noto è la legale della donna in Italia, l'avvocata Agata Armanetti, che stamane ha avuto la notizia dal consolato italiano in Egitto. Guerra in primo grado era stata condannata dai giudici egiziani a sei mesi.
Il caso Nessy Guerra, in Italia diversi procedimenti a carico dell'ex marito
La donna ha sempre sostenuto di non aver commesso alcun adulterio, che, lo ricordiamo, nel Paese nordafricano è considerato reato. Nei confronti dell'ex marito in Italia ci sono più procedimenti aperti: maltrattamenti, sottrazione di minore, revenge porn per i video intimi che l'uomo ha depositato alle autorità egiziane proprio per fare accusare la donna di adulterio.