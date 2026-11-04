Nessy Guerra: "Il mio ex è stato arrestato, è una notizia fantastica"

A spiegare la situazione è l'avvocata Agata Armanetti, legale della ventisettenne ligure. "È un piccolo passo avanti, perché Tamer Hamouda è stato arrestato anche in considerazione della sua pericolosità e delle minacce rivolte a Nessy. È stato arrestato per la questione relativa alla sentenza pronunciata qualche giorno fa, quando aveva minacciato il console italiano di Hurghada. È stato arrestato perché è una persona pericolosa, che ha minacciato Nessy, arrivando a parlare di lapidazione".