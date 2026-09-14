Il ricatto dell'ex marito di Nessy Guerra: "O mi risposi o finirai in cella"

"Propongo a Nessy Guerra di risposarci immediatamente e pubblicamente, e di vivere in pace per sempre felici e contenti". È quanto scritto dall'ex marito della 26enne, Tamer Hamouda, in una lettera consegnata alla legale della donna, Agata Armanetti e resa nota da La Repubblica. "Se invece Nessy non vuole riconciliarsi con me - continua lo scritto -, confermando che preferisce distruggere la nostra famiglia, allora esigo che venga imprigionata nel rispetto delle sentenze già avvenute e mi riservo di avviare tutte le altre denunce per i reati di diffamazione che ho subito". Nessy Guerra si trova ora a fronteggiare un nuovo affronto. Il ricatto di quell'uomo con il quale non vuole più avere nulla a che fare e che le è costato una condanna in appello per adulterio emessa da un tribunale in Egitto.