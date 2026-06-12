Nessy Guerra: "83 euro e il mio ex è fuori, le nostre vite valgono poco"

L'avvocata di Nessy, Agata Armanetti, sta preparando il ricorso per Cassazione contro la condanna della ragazza, che ora vive in un appartamento segreto in Egitto assieme alla figlia e ai genitori. L'avvocata sta studiando come fare per far revocare il divieto di espatrio per la bambina e la madre, chiesto e ottenuto da Tamer Hamouda, che vorrebbe la custodia della figlia. Hamouda "ha la possibilità di pagare una cauzione e uscire dal carcere e questa cosa ci ha veramente lasciato un po' senza parole. Sono passati tre anni ormai e non ho mai smesso di chiedere aiuto. Rinnoviamo i nostri appelli all'autorità italiane, perché ci diano una mano e ci facciano tornare in sicurezza in Italia. È chiaro che non siamo più in condizioni di sicurezza".