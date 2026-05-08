Nessy Guerra: "Chi mi accusa è stato minacciato, è un complotto"

La donna ha poi parlato della testimonianza di un uomo pagato dal marito. "Questo soggetto avrebbe ritrattato la sua testimonianza, dichiarando in un ufficio notarile di essere stato minacciato e purtroppo noi abbiamo depositato questi documenti, sia il messaggio vocale della moglie del testimone sia la dichiarazione della ritrattazione, purtroppo non c'è stato un risvolto positivo".

"Noi abbiamo depositato tutte queste prove nel corso del primo e secondo grado - ha detto Nessy Guerra - eppure sono arrivate due sentenze negative che mi condannano a sei mesi di carcere e ai lavori forzati, abbiamo anche scoperto che la testimonianza che mio padre fece alla procura nel 2024 è stata modificata, gli venne chiesto se tra me e l'imputato ci fosse stata una relazione e mio padre rispose: 'Assolutamente no' mentre nella sentenza di primo e secondo grado è stato riportato che in realtà mio padre non lo sapeva".