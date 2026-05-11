Qualche tempo fa Nessy Guerra, il "contratto" proposto dall'ex marito: "Ti perdono se torni con me e sarai una moglie modesta e fedele"

"Abbiamo rifiutato sdegnati. A Nessy veniva chiesto, nei fatti, di sottomettersi al marito, disciplinando libertà personale, relazioni, comunicazione e maternità", ha dichiarato la legale della donna Agata Armanetti