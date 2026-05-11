Nessy Guerra, il "contratto" proposto dall'ex marito: "Ti perdono se torni con me e sarai una moglie modesta e fedele"
"Abbiamo rifiutato sdegnati. A Nessy veniva chiesto, nei fatti, di sottomettersi al marito, disciplinando libertà personale, relazioni, comunicazione e maternità", ha dichiarato la legale della donna Agata Armanetti
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L'avvocata Agata Armanetti, legale di Nessy Guerra, la 26enne italiana condannata in Egitto a 6 mesi di carcere "con lavori" con l'accusa di adulterio, avanzata dall'ex marito, ha mostrato al Corriere della Sera un documento inviato dai legali dell'ex coniuge di Guerra qualche tempo fa. Un testo, indicato come "contratto di matrimonio islamico-italiano", che spiega il quotidiano, "prevede che Nessy torni a vivere con l'ex marito da cui ha divorziato nel 2024, lo segua nei suoi spostamenti e non abbandoni il 'tetto coniugale' senza consenso". Oltre a una serie di altre indicazioni, come essere "una moglie modesta", "fedele". "Abbiamo rifiutato sdegnati. A Nessy veniva chiesto, nei fatti, di sottomettersi al marito, disciplinando libertà personale, relazioni, comunicazione e maternità", ha dichiarato Armanetti.
Le altre richieste
Nel contratto, che, stando sempre al Corriere, "richiama conseguenze economiche e perfino profili penali in caso di violazione", si chiede anche che la donna non mostri "ornamenti e nudità" in pubblico, sui social e in privato, non abbia segreti con l'uomo, gli consegni "le password degli account social e dei dispositivi elettronici", si riconcili sui media con l'ex chiedendo "pubblicamente scusa".
Il testo, in arabo, si conclude con parole attribuite a Guerra in cui, si legge sul quotidiano, appare "la promessa di dimenticare il passato, essere 'timorata e fedele', non avere segreti, non compiere più 'azioni indecenti' contro di lui e restare al suo fianco. La custodia della figlia, in caso di scioglimento o violazione dell’accordo, resterebbe in modo 'definitivo, legale e irrevocabile' a lui".