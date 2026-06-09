lo rivelano fonti informate

Nessy Guerra, arrestato in Egitto l'ex marito dell'italiana condannata per adulterio

Tamer Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana: di recente il console onorario a Hurgada lo aveva denunciato per minacce

09 Giu 2026 - 14:21
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È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Lo riferiscono fonti informate. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurgada per minacce e tentativo di aggressione.

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