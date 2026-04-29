L'avvocata di Nessy Guerra a Tgcom24: "Potrebbe andare in carcere in qualsiasi momento"

"Nessy potrebbe essere portata in carcere in qualsiasi momento", è quando detto dall'avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti, a Tgcom24 dopo la condanna a sei mesi per adulterio in Egitto della sua assistita. "È spaventata, ha paura che la figlia possa essere affidata al padre che è un pluripregiudicato", ha aggiunto la legale della donna. Guerra ha poi ricordato che, in passato, quando Nessy era stata portata in prigione era stata costretta a condividere una cella con un unico buco in mezzo per fare i bisogni con altre 25 detenute.