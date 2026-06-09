Nessy Guerra sull'arresto dell'ex marito: "Spero che questo evento riesca a farci tornare in Italia in sicurezza"

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In collegamento con "Dentro la Notizia" Nessy Guerra, la donna condannata a sei mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per "adulterio" e sottoposta assieme alla figlia di tre anni al divieto di espatrio imposto dalle autorità locali, commenta l'arresto dell'ex Tamer Hamouda. "Abbiamo appreso da parte della polizia locale della notizia dell'arresto del mio ex marito a seguito della denuncia da parte del console onorario d'Italia per gravi minacce e tentativo di aggressione" ha commentato la donna.
"Spero che questo evento riesca a farci tornare in Italia in sicurezza il prima possibile perché è chiaro, a seguito di queste ulteriori minacce, che noi non siamo più in condizioni di sicurezza qua. Sono anni che io e la mia bambina viviamo nascoste e nella paura, cambiamo spesso abitazione perché siamo costantemente seguite e minacciate da questa persona" ha dichiarato Nessy Guerra. "Spero che il nostro Governo riesca a farci rimpatriare. Mia figlia sta bene, cerchiamo di mantenere un clima calmo in casa anche se non è facile" conclude.