Nessy Guerra sull'arresto dell'ex marito: "Spero che questo evento riesca a farci tornare in Italia in sicurezza"

"Spero che questo evento riesca a farci tornare in Italia in sicurezza il prima possibile perché è chiaro, a seguito di queste ulteriori minacce, che noi non siamo più in condizioni di sicurezza qua. Sono anni che io e la mia bambina viviamo nascoste e nella paura, cambiamo spesso abitazione perché siamo costantemente seguite e minacciate da questa persona" ha dichiarato Nessy Guerra. "Spero che il nostro Governo riesca a farci rimpatriare. Mia figlia sta bene, cerchiamo di mantenere un clima calmo in casa anche se non è facile" conclude.