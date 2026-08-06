Si è conclusa con un rinvio al 7 ottobre l'udienza svolta nella mattinata di giovedì 6 agosto a Hurgada per l'affidamento della figlia di Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto da oltre due anni per un'accusa di adulterio presentata dall'ex marito. La bambina di tre anni e mezzo è affidata dal 2024 alla nonna materna, che si è trasferita in Egitto vicino alla figlia, ma il padre si oppone.
La storia
Nessy Guerra, il primo luglio, era stata prelevata in piena notte dall'alloggio segreto in cui si trovava e accompagnata in una caserma di polizia del Cairo insieme alla figlia e ai suoi genitori, e poi rilasciata dopo un intervento dell'ambasciata italiana al Cairo, che ha formalizzato una richiesta di grazia rivolta al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che con il governo ha seguito il caso passo passo, ha annunciato in quella occasione di avere ricevuto "assicurazioni" sulla disponibilità del governo del Cairo "a collaborare per raggiungere una soluzione rapida e positiva della vicenda"
La sorveglianza
Nessy Guerra racconta di essere sorvegliata giorno e notte da sei poliziotti e di non poter lasciare l'abitazione. "Sono agli arresti domiciliari anche se non c'è nessun documento che lo mette nero su bianco. È frustrante", ha dichiarato. Secondo il suo racconto, gli agenti avrebbero controllato anche i movimenti dei genitori e della figlia, verificando che lei non fosse con loro.
Il ricorso dell'ex marito
L'udienza riguarda il ricorso presentato dall'ex marito Tamer Hamouda contro la decisione di primo grado che aveva affidato la bambina alla nonna materna. L'uomo, ricorda la famiglia, è stato condannato in via definitiva in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna a Genova. Nessy sostiene inoltre di continuare a ricevere minacce da parte dell'ex marito, che ha poi deciso di bloccare sul telefono.