"Oggi sono 3 mesi che sono bloccata in casa, non esco, non vedo la luce del sole, non posso portare mia figlia a fare una passeggiata. Speravamo che questa che è a tutti gli effetti una detenzione domiciliare venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno", spiega la donna. Guerra è in attesa del terzo grado di giudizio, bloccata in casa e piantonata da tre poliziotti armati che sorvegliano l'abitazione h24, pur non esistendo in Egitto - come spiega il suo legale, l'avvocata Agata Armanetti "l'istituto giuridico dei domiciliari".