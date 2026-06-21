"LE NOSTRE VITE VALGONO COSÌ POCO?"

Nessy Guerra, l'ex marito torna libero pagando una cauzione da 83 euro

La detenzione dell'ex marito della donna, bloccata da anni in Egitto, è durata meno di undici giorni

di Elena Tambini
21 Giu 2026 - 19:24
01:29 
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