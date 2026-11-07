in prognosi riservata

Vicenza, accoltella la compagna e le frattura il cranio: arrestato

Al culmine di una lite alla periferia di Vicenza nella notte del 4 novembre

07 Nov 2026 - 13:47
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La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per il tentato omicidio della compagna, accoltellata al culmine di una lite alla periferia di Vicenza nella notte del 4 novembre. La notizia, anticipata dai quotidiani del gruppo Nem, è stata confermata dalla questura di Vicenza in una nota. La donna, che ha riportato ferite permanenti al volto e una frattura dell'osso temporale, è in prognosi riservata, mentre l'uomo è stato rintracciato il giorno dopo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove aveva trovato ospitalità da un conoscente. 

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