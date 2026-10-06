Bologna, 18enne picchia la madre perché non gli compra una tuta: arrestato

Il ragazzo avrebbe picchiato la madre perché non gli aveva comprato il capo sportivo tanto desiderato, comunicando al figlio che avrebbe rimandato l'acquisto al giorno successivo. A quel punto il giovane, in preda alla rabbia, avrebbe cominciato a sferrare dei pugni sul volto della donna. La 40enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Al momento non ci sono dettagli sulle condizioni di salute e la prognosi per la madre del ragazzo. Il 18enne si trova adesso in carcere.