Bologna, torna a casa dopo tre anni di carcere e picchia di nuovo la moglie: arrestato

Aveva già trascorso tre anni in carcere per maltrattamenti in famiglia. Una volta scontata la pena, era tornato a vivere con la moglie, che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa, però, un uomo di 59 anni avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. Una nuova escalation di violenza che ha portato al suo arresto da parte dei carabinieri di Malalbergo, in provincia di Bologna. A chiedere aiuto è stata la stessa moglie, che ha chiamato il 112 durante l'ennesima lite in casa.