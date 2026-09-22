Bologna, torna a casa dopo tre anni di carcere e picchia di nuovo la moglie: arrestato

Aveva già trascorso tre anni in carcere per maltrattamenti in famiglia. Una volta scontata la pena, era tornato a vivere con la moglie, che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa, però, un uomo di 59 anni avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. Una nuova escalation di violenza che ha portato al suo arresto da parte dei carabinieri di Malalbergo, in provincia di Bologna. A chiedere aiuto è stata la stessa moglie, che ha chiamato il 112 durante l'ennesima lite in casa.
Una lesione al braccio
L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre. Per riportare la situazione alla calma sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella. La donna ha riportato una lesione a un braccio ed è stata medicata sul posto dal personale del 118. Il 59enne è stato arrestato (di nuovo) con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e trasferito in carcere.