L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio della coppia, di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. Il marocchino, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era intanto allontanato a piedi dall'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza.