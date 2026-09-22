Accoltella la ex davanti al figlio di 4 anni | La donna rischia la vita, lui è stato arrestato
L'uomo è un 30enne originario del Marocco: l'avrebbe colpita con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La vittima in terapia intensiva
© Carabinieri
Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici.
Bergamo, 30enne arrestato per tentato omicidio
I militari di Urgnano sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, una italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e immediatamente trasportata in Pronto soccorso.
All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo le sono state riscontrate lesioni multiple e penetranti al collo, al torace e alle braccia e con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da richiedere il ricovero nel reparto di terapia intensiva in pericolo di vita.
L'aggressione davanti al figlio di 4 anni
L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio della coppia, di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. Il marocchino, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era intanto allontanato a piedi dall'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza.
Non poteva avvicinarsi al figlio
L'uomo è risultato destinatario di un provvedimento del tribunale per i minorenni che gli vietava l'avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dal figlio minore. È stato arrestato in flagranza per tentato omicidio e il gip, dopo l'udienza di convalida, ha disposto la permanenza in carcere.