Bari, accoltella la moglie durante una lite: arrestato 91enne

A Gioia del Colle (Bari), un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe provato a uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione, il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio, sarebbe stata una parente dei due, che avrebbe sentito le urla della donna e ha così chiamato il 112. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari).