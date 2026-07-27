45enne soccorso e operato

Rimini, lite tra cuochi nella cucina di un ristorante: 21enne accoltella collega, denunciata

A finire in ospedale un uomo di 45 anni con prognosi di 40 giorni

27 Lug 2026 - 21:58
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Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini: una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.

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I fatti

 L'episodio è accaduto venerdì 24 luglio, nella cucina del ristorante di un albergo del litorale nord riminese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Rimini Viserba, intervenuti, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una lite violenta. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne.

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L'uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena per essere operato. I militari hanno sequestrato l'utensile da cucina. La 21enne è stata denunciata a piede libero. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.

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