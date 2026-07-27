Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini: una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
I fatti
L'episodio è accaduto venerdì 24 luglio, nella cucina del ristorante di un albergo del litorale nord riminese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Rimini Viserba, intervenuti, nel turno di lavoro tra i due colleghi è scoppiata una lite violenta. Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne.
L'uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena per essere operato. I militari hanno sequestrato l'utensile da cucina. La 21enne è stata denunciata a piede libero. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.