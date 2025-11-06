Pesaro, rissa tra camionisti sulla A14: ferito alla testa dopo aggressione con martello

Un camionista di 47 anni, di nazionalità ucraina, è stato denunciato dopo aver aggredito un collega con un martello in un'area di servizio lungo l'autostrada A14, nel territorio di Pesaro e Urbino. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di servizio Metauro Est, dove diversi autotrasportatori si trovavano in sosta. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale la lite, nata per motivi banali, si è rapidamente trasformata in un violento scontro. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe prima spinto a terra il connazionale per poi colpirlo alla testa con un martello di grosse dimensioni, provocandogli un'emorragia e un trauma cranico. Gli agenti hanno sequestrato l’arma usata per l'aggressione.