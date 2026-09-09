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Un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'Arma hanno notato una densa colonna di fumo scuro che si stava sprigionando dall'appartamento della donna situato al piano terra di una palazzina. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto delle ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. Nell'aggressione anche il presunto autore del gesto è rimasto ferito. L'ex compagna, appena sono arrivati i militari, ha segnalato il 50enne come responsabile. L'incendio si è esteso a tal punto che è stato necessario evacuare tutti i condomini dello stabile e chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura.
Le condizioni della donna
La 42enne è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano insieme al compagno. E' stata ricoverata in terapia intensiva con una prognosi di 45 giorni, mentre il suo fidanzato, di 36 anni, ha riportato lesioni giudicate guaribili in un mese. Il 50enne, presunto aggressore, e un'altra ragazza del palazzo di 22 anni, sono rimasti intossicati dai fumi e sono stati portati al San Gerardo di Monza. L'uomo è già stato dimesso con 20 giorni di prognosi. È emerso che il 50enne era già stato destinatario del provvedimento di ammonimento del questore di Monza Brianza per i comportamenti molesti assunti nei confronti dell'ex compagna.
La dinamica
Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo sia andato a casa della ex fidanzata dove era presente anche il nuovo compagno della donna. Sarebbe nata in seguito una lite all'interno dell'appartamento, a causa della gelosia, e l'uomo avrebbe prima aggredito la coppia per poi appiccare l'incendio all'interno dell'abitazione. I carabinieri, nel momento dell'arresto, lo hanno trovato in possesso di un accendino che è stato prontamente sequestrato. L'uomo è stato arrestato in flagrante e portato nel carcere di Monza dove dovrà rispondere dei reati a lui attribuiti.