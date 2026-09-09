Un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'Arma hanno notato una densa colonna di fumo scuro che si stava sprigionando dall'appartamento della donna situato al piano terra di una palazzina. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto delle ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. Nell'aggressione anche il presunto autore del gesto è rimasto ferito. L'ex compagna, appena sono arrivati i militari, ha segnalato il 50enne come responsabile. L'incendio si è esteso a tal punto che è stato necessario evacuare tutti i condomini dello stabile e chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura.