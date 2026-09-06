Avellino, aggredisce la ex a martellate: fermato dai carabinieri

Ha aggredito a martellate l'ex compagna, che voleva interrompere la relazione. È accaduto nella tarda serata di sabato a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, è finita in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, coetaneo tunisino della vittima dell'aggressione, si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna il 28enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato.