TENTATO FEMMINICIDIO

Avellino, aggredisce la ex a martellate: fermato dai carabinieri

Il fuggitivo è stato bloccato a Lioni, a dieci chilometri da dove è avvenuta l'aggressione, la donna è stata trasferita in eliambulanza a Potenza

06 Set 2026 - 11:49
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© Carabinieri

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Ha aggredito a martellate l'ex compagna, che voleva interrompere la relazione. È accaduto nella tarda serata di sabato a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, è finita in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, coetaneo tunisino della vittima dell'aggressione, si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna il 28enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato.

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 Il fuggitivo è stato bloccato dai carabinieri a Lioni, Comune a dieci chilometri da Calitri dove è avvenuta l'aggressione. La donna è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.

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