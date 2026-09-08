Lorena Isceri, la mamma: "Scoprì che Federico era innamorato di un'altra e lui la minacciò con un coltello" | L'idilio iniziale e il messaggio alla ginecologa: "Le cose non vanno"

Dal 7 al 15 agosto Federico e Lorena vanno da uno psicanalista che mette Vella alla porta per averlo accusato di aver preso soldi da Lorena. "Sei pagato per farci lasciare", gli avrebbe detto. Prima di Ferragosto i due si incontrano e discutono nuovamente. Questa volta, però, le cose precipitano. Secondo quanto raccontato dalla madre di Lorena l'incontro avviene verosimilmente a casa di Federico che, a un certo punto, minaccia la donna con un coltello. "Non sono in grado di riferire come sia riuscita a sfuggirgli", racconta Antonia. "Lui si è gettato per terra, per impedirle di andare via. Dopo questo episodio non ha più voluto vederlo", prosegue il verbale. È a quel punto che Lorena si allontana da Firenze e si rifugia in Puglia dai suoi genitori. "Dal 15 al 28 agosto nostra figlia rimane a casa. Ha paura. Lui la tempesta di messaggi e telefonate", testimonia Antonia avendo assistito al tormento di cui è stata vittima la figlia.