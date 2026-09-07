Federico Vella, lo scontrino delle fascette nell'auto e quei "comportamenti anomali" alla terapia di coppia con Lorena Isceri

Gli inquirenti stanno tentando anche di scavare nella passata relazione tra i due, che si sarebbe deteriorata in maniera definitiva intorno al mese di maggio. Lorena avrebbe infatti scoperto di un presunto tradimento di Federico Vella e avrebbe deciso di troncare il rapporto. Il 36enne avrebbe però fin da subito mostrato forti resistenze a porre fine alla storia e avrebbe a più riprese cercato di convincerla a tornare insieme. Avrebbero iniziato anche un percorso di terapia di coppia insieme che, secondo quanto emerso, l'analista professionista a cui si erano rivolti aveva deciso di interrompere a causa di "alcuni comportamenti anomali". Ad agosto l'ultima vacanza insieme, quando ormai la relazione per Lorena Isceri era finita. Poi la 45enne era andata in Puglia, ma Federico Vella aveva iniziato a martellarla di messaggi. Quando poi la donna era rientrata a Firenze, il 36enne aveva continuato a insistere e a tentare di riavvicinare la ex fidanzata.