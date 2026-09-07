L'autopsia su Lorena Isceri: era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dell'A1

Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. È quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla Tac sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze, Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni.