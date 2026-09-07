L'autopsia su Lorena Isceri: era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dell'A1
L'esame sul corpo della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella è stato svolto a partire dal pomeriggio all'ospedale di Careggi di Firenze
Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. È quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla Tac sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze, Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni.
"Mi auguro sia l'ultima vittima"
Il padre di Lorena, Franco Isceri, è intervenuto ai microfoni di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Cariche di dolore sono state le parole dell'uomo: "Non so più cosa dire, non ho più parole. Vorrei chiudere subito questo collegamento. Grazie per continuare a dare queste notizie, mi auguro che mia figlia sia l'ultima vittima".