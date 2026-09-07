Lorena Isceri, il padre Franco: "Mi auguro che mia figlia sia l'ultima | Non abbiamo fatto in tempo a denunciare quel mascalzone"

Sull'assassino di Lorena, "non l'ho mai conosciuto - ha detto Isceri -. Però ormai ho 78 anni, ho i capelli bianchi e di esperienza nella vita ne ho. Un pochettino di paura l'avevo, altrimenti non sarei stato sempre a dirle 'Denunciamolo'. Lei era una ragazza buona, non lo voleva rovinare. Non ci ha dato tempo quel mascalzone che non è altro". E poi: "Mi raccomando, non fate come mia figlia, che lo voleva difendere e mi diceva che non lo voleva distruggere. La prima cosa da fare è denunciare. Ma non deve finire qui, bisogna proteggere le donne".