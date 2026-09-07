Femminicidio di Lorena Isceri, la madre alla fiaccolata a Firenze: "Sento il vostro affetto"

Intanto proseguono le indagini dell'ennesimo femminicidio in Italia. Il killer di Lorena Isceri aveva programmato l'omicidio nei dettagli. Vella aveva effettuato – come raccontano alcuni testimoni – diversi sopralluoghi e appostamenti davanti a casa di Lorena, mentre la donna era tornata per un periodo in Puglia. Aveva anche acquistato il materiale che gli sarebbe servito per immobilizzare la vittima. Prevista l'autopsia sul corpo della donna per capire se fosse già morta a causa della doppia aggressione oppure se fosse ancora viva al momento in cui è stata scaraventata giù dal viadotto. Verranno eseguiti anche esami tossicologici sul corpo dell'uomo. Il padre di Lorena, Franco, in un'intervista racconta che Federico la picchiava da tempo.