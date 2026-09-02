Roma, accoltella l'ex moglie e fugge con il figlio: preso dopo 7 ore di ricerche

Stando a una prima prognosi rilasciata dai sanitari, i fendenti che hanno colpito la vittima non sarebbero stati mortali solo per "eventi fortuiti". La donna, sentita dagli investigatori, ha denunciato quanto accaduto poco prima e ha raccontato le violenze subite in passato: anche in altre occasioni sarebbe stata aggredita dall'uomo alla presenza dei figli minorenni. I poliziotti hanno quindi avviato le ricerche dell'uomo che si sono protratte per sette ore. Per depistare le indagini, il 47enne aveva manomesso il dispositivo satellitare di cui era dotata la sua auto che è stata comunque ritrovata, poco prima della mezzanotte, a Torvajanica, sul litorale romano. Il blitz è scattato dopo pochi minuti, quando gli investigatori hanno visto le sagome dell'ex marito e del figlio mentre tornavano verso il veicolo. All'interno dell'abitacolo, sul sedile posteriore, sono stati poi trovati una valigia con alcuni indumenti e un cassetto con dei farmaci, probabilmente racimolati dall'indagato prima di fuggire.