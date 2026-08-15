Genova, al culmine di una lite accoltella la sorella e poi precipita dalla finestra: morto 26enne

A Genova, un giovane 26enne ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra, al quinto piano di una palazzina di Largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di sabato 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne, quando l'avrebbe ferita con una coltellata, in maniera non grave. Poi, si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. Il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa.
Come sta la sorella
La ragazza è stata trasferita in ospedale in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri, ai quali è affidata l'indagine, con le ambulanze e le automediche inviate dal 118, oltre ai vigili del fuoco.
La dinamica ancora da chiarire
Stando ai primi riscontri - come spiega Il Secolo XIX - il litigio sarebbe scoppiato in seguito a una richiesta di denaro da parte del ragazzo alla sorella minore. La discussione dunque sarebbe sfociata in un'aggressione con un coltello preso dalla cucina, segnando così il drammatico epilogo.
Subito dopo la coltellata, il 26enne si sarebbe barricato all'interno della propria camera da letto. Pochi attimi dopo sarebbe precipitato dalla finestra: secondo quanto emerso, sarebbe stato un gesto volontario. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. Il corpo del giovane è già stato messo a disposizione della famiglia.