Genova, al culmine di una lite accoltella la sorella e poi precipita dalla finestra: morto 26enne

A Genova, un giovane 26enne ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra, al quinto piano di una palazzina di Largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di sabato 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne, quando l'avrebbe ferita con una coltellata, in maniera non grave. Poi, si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. Il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa.

