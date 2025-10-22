Logo Tgcom24
Cronaca
INCIDENTE SUL LAVORO

Alassio (Savona), cade mentre pulisce la finestra di una scuola: morta dopo tre giorni

22 Ott 2025 - 01:20
© IPA

© IPA

Una donna è morta tre giorni dopo essere caduta mentre puliva una finestra della scuola in cui lavorava ad Alassio (Savona). La collaboratrice scolastica è stata trovata senza vita nella sua abitazione dal marito. La donna era stata travolta dalla finestra che, nel cedimento, l'aveva fatta cadere in avanti sbattendo testa e petto sul marciapiede esterno all'istituto. Soccorsa e portata al Santa Corona di Pietra Ligure, era stata visitata e dimessa con una prognosi di 20 giorni per un trauma alle costole. A tre giorni dall'incidente è invece sopraggiunto improvvisamente il decesso.

