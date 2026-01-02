Palermo, cade dal balcone durante festa di Capodanno: 22enne in coma

La giovane sarebbe rimasta bloccata da sola all'interno di un bagno e avrebbe tentato di rientrare in casa passando dalla finestra
Sarebbe rimasta chiusa dentro al bagno e avrebbe tentato di rientrare in casa passando dalla finestra durante la festa di Capodanno. La 22enne avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta sbattendo la testa. Operata all'ospedale di Villa Sofia a Palermo per ridurre l'emorragia cerebrale si trova ricoverata al Trauma Center in coma farmacologico. La giovane ha riportato anche diverse fratture. Le indagini sono condotte dai carabinieri hanno ascoltato il proprietario dell'immobile dove si è tenuto il party per ricostruire quanto successo quella notte. A trasportare la giovane in ospedale alcuni amici a bordo di un'auto.
Forse a causa della musica ad alto volume nessuno avrebbe sentito le richieste di aiuto lanciate dalla ragazza che, a un certo punto, avrebbe deciso di risolvere da sé: quindi avrebbe aperto la finestra del bagno per scavalcare e saltare in un balcone vicino, ma qualcosa sarebbe andato storto e la 22enne sarebbe caduta nel seminterrato, da un'altezza di circa 3 metri, riportando diversi traumi.