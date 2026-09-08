Federico Vella era "relativamente tranquillo", afferma il suo psichiatra, che lo aveva in cura da 15 anni. "Relativamente eh...", aggiunge sottintendendo, forse, che "tranquillo" non è la parola più corretta per descrivere il 36enne, colpevole di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata, Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto dell'A/1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto "assolutamente sconvolto" del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Vella "non era potenzialmente pericoloso o violento", ha aggiunto lo psichiatra, "non me lo aspettavo minimamente".